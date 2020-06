Na zatožno klop celjskega sodišča sta sedla Aleš Dovgan in Dejan Kos, pajdaša, ki sta združila moči, zato da bi ropala. Od septembra 2018, ko sta udarila prvič, pa vse do januarja letos, ko so ju prijeli, sta sejala strah med zaposlenimi na bencinskih servisih in poštah, njuna tarča je bil tudi manjši lokal. Pri zadnjem skupnem, petnajstem ropu manjšega bencinskega servisa na Ljubljanski cesti v Celju pa se jima je načrt sfižil, saj so jima policisti in kriminalisti le nekaj minut po ropu pripravili zasedo in se za ubežnikoma podali z več vozili. A se voznik Dovgan ni dal, z veliko hitrostjo je peljal vse do avtoceste in po njej do izvoza Dramlje, od tam pa je vožnjo nadaljeval po stranskih cestah do Slovenskih Konjic, kjer ga je policistom uspelo ustaviti s stingerjem. Bežala sta peš, a so ju prijeli.

Dovganu 13, Kosu 12 let zapora Plena iz zadnjega ropa, ko sta odnesla za več kot 50.000 evrov vinjet in še nekaj denarja, nista mogla skriti, policisti in kriminalisti pa so našli dovolj dokazov, da sta bila vpletena še v cel kup drugih podvigov. Skupaj jih imata na vesti 15, Dovgan sam pa še enega več, ob tem, da je slednjega doletela še ovadba za nevarno vožnjo v cestnem prometu. Ker se jima je slabo pisalo, saj je najnižja zagrožena kazen za eno samo tovrstno kaznivo dejanje tri leta zapora, dvojica pa jih je zagrešila 15, ne čudi, da sta bila v zameno za nižjo kazen pripravljena s tožilstvom podpisati sporazum o priznanju krivde. Kot je na sodišču povedala okrajna državna tožilka Irena Igerc, se je Dovgan pogodil za enotno kazen 13 let zapora, Kos pa za 12. Tožilka je dejala, da se je za to odločila po tehtnem premisleku in glede na intenziteto storjenih kaznivih dejanj, olajševalne okoliščine pa bo razkrila šele na samem naroku za izrek kazenske sankcije. Ta bo 11. junija.