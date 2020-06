Končno začetek projekta Gradaščica?

Direkcija za vode, ki vodi projekt za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju jugozahodnega dela Ljubljane in Dobrove, naj bi julija začela izvedbo prvih gradbenih posegov v sklopu tega projekta, in sicer bodo dela začeli v občini Dobrova - Polhov Gradec v Dolenji vasi, saj so za tamkajšnje posege pridobili vsa potrebna zemljišča.