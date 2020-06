Prizor, ki so mu bili priča nekateri domačini, je bil grozljiv. Kljub hitri pomoči gasilcev PGD Nazarje očetu in njegovi hčeri, ki sta ostala ukleščena v avtu, zagozdenem pod tovornjak, tudi reševalci niso mogli več pomagati. Njuni trupli so gasilci iz vozila izvlekli šele s tehničnim posegom.

»Do nesreče je najverjetneje prišlo, ker je 54-letni voznik osebnega vozila v križišču za Radmirje zavijal proti Ljubnemu ob Savinji, pri tem pa izsilil prednost tovornemu vozilu, s katerim se je od Ljubnega pripeljal 27-letni voznik, ki se je sicer umikal v desno, kolikor je mogel, in poskušal preprečiti najhujše, a se trčenju kljub temu ni mogel izogniti,« je povedala Milena Trbulin iz PU Celje. In še, da se je osebno vozilo voznika, ki je imel v vozilu tudi 23-letno sopotnico, ob trčenju dobesedno zagozdilo pod tovorno vozilo.

Kot smo izvedeli, sta bila oba umrla doma z Ljubnega, zato je bilo vsem toliko težje ugibati, kaj naj bi se zgodilo, da sta končala tako tragično. Izvedeli smo, da naj bi se oče odpravil po hčer v Gornji Grad, kjer je bila zaposlena v domu starejših. mm