Ameriški predsednik Donald Trump je sprožitev postopka napovedal v petek, potem ko je kitajski kongres dan pred tem podprl predlog zakona o nacionalni varnosti v Hongkongu, v skladu s katerim bo na območju kaznivo spodkopavati oblast Pekinga.

Odprava posebnega statusa Hongkonga v ameriški trgovini bo vplivala na bilateralni sporazum med ZDA in nekdanjo britansko kolonijo o blagovni menjavi, s tem pa na trgovinske odnose med njima in carinjenje.

Tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino Gao Feng je danes poudaril, da so poseben trgovinski status Hongkonga priznale vse članice WTO, tako da ta ni odvisen le od ZDA.

"Če ZDA ne bodo upoštevale temeljnih principov mednarodnih odnosov in bodo sprejele enostranske ukrepe na podlagi domače zakonodaje, bodo kršile pravila WTO in ne bodo ravnale v svojo korist," je Gao ocenil na rednem brifingu za novinarje.

Na drugi strani so v kitajski centralni banki izpostavili, da sankcije ne bodo vplivale na Hongkongov status finančnega središča.

Kot so poudarili, na finančnem trgu v tem mestu vse poteka gladko, "abnormalnih kapitalskih odlivov" ni. To po njihovih navedbah odraža zaupanje mednarodnih trgov v nekdanjo britansko kolonijo.

Peking želi z zakonom, ki je na Zahodu sprožil mnogo kritik, vzpostaviti in izboljšati pravne sisteme in mehanizme za zaščito nacionalne varnosti v Hongkongu. Zakon med drugim prepoveduje izdajstvo, prevrat, odcepitev, tuje vmešavanje in upor.

Oblasti v mestu vztrajajo, da je zakon nujen za boj proti vse bolj prisotnemu nasilju in "terorizmu" in da se prebivalcem območja ni treba bati. Kot je nedavno poudarila hongkonška voditeljica Carrie Lam, zakon ne bo zmanjšal svoboščin in bo prizadel le "peščico kršiteljev zakona".

Prebivalci Hongkonga pa se kljub temu se bojijo nadaljnjega poseganja v svojo avtonomijo ter konca svojih pravic in svoboščin.