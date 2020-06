Kljub uvodnim pozivom iz koalicijskih vrst, da bi zaradi varovanja ugleda podjetja seja potekala za zaprtimi vrati, je ta ostala odprta za javnost. Jo je pa že kmalu po začetku zaradi tega zapustil prvak SNS Zmago Jelinčič, ki je ocenil, da je namen seje diskreditacija. "Sami pljuvajte po sebi in po Sloveniji. Jaz ne bom," je povedal.

Sejo je zaznamovalo tudi nekaj postopkovnih zapletov zaradi izrazoslovja poslanca Levice Mihe Kordiša. Ta je namreč ravnanje vlade v postopkih nabave zaščitne opreme označil za vojno dobičkarstvo in organizirani kriminal, oblast samo pa je označil za kriminalno. Besede so naletele na oster odziv iz koalicijskih vrst. "Jaz nisem član kriminalne združbe in moja družina tudi ne," je poudaril Jožef Horvat iz NSi. Dodal je, da se to mora končati, sicer bo sam poklical policijo.

Seja so nadaljevali v nekoliko mirnejših tonih. Robert Pavšič (LMŠ) je v imenu predlagateljev izpostavil, da podjetju Acron nič ne očitajo. Težava je na drugi strani, v politikih oz. v njihovi odgovornosti, ki da je očitna. Predstavnikom vlade je očital zlasti odločitev za izvedbo posla preko posrednikov in ne neposredno, prav tako ga je zmotilo, da številnih ponudb za dobavo zaščitne opreme pristojni niti niso obdelali.

Direktor Acrona Samo Lampret je v svojem nastopu povzel kronologijo izvedbe poslov za dobavo zaščitnih mask. Med drugim je poudaril, da so dogovorjeno zaščitno opremo zagotavljali celo pred dobavnimi roki in zavrnil medijske zapise glede neustreznih certifikatov. Podjetje je po njegovih besedah zaradi teh zapisov utrpelo veliko poslovno škodo, popravka pa v dotičnem mediju niso objavili.

Na današnji seji je nastopil tudi Mitja Terče, ki je sodeloval v ekspertni skupini za nabavo opreme. Zavrnil je namigovanja, da naj bi lobiral za podjetje Acron, izrazil pa tudi ponos, da je lahko v kriznih časih pomagal državi, in to celo brezplačno.