Božinović je spomnil, da so spletno stran entercroatia.mup.hr odprli 28. maja. Do 6. ure danes je svoj prihod napovedalo 86.636 oseb. Največ je državljanov Slovenije, Nemčije in Avstrije, je dejal. Povedal je, da potniki uspešno uporabljajo spletni obrazec za napoved obiska ter da so zahvaljujoč aplikaciji skrajšali čakalne dobe za vstop v Hrvaško.

Hrvaška je prejšnji teden opustila ukrepe za prehod meje za državljane desetih članic Evropske unije, tudi Slovenije, ki jih je uvedla zaradi pandemije. Hkrati so obdržali epidemiološki nadzor nad potniki, ker na meji ob imenih in priimkih potnikov zabeležijo tudi njihov naslov na Hrvaškem, telefonsko številko in elektronski naslov.