Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, se je traktor prevrnil v sredo okoli 14. ure med vožnjo po strmi gozdni cesti v Grahovšah. Prostovoljni gasilci iz Bistrice pri Tržiču in poklicni gasilci iz Kranja so zavarovali traktor pred nadaljnjim zdrsom v globel, ga z avtodvigalom naložili na vozilo vlečne službe in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi in transportu ponesrečenca do kraja pristanka helikopterja.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je glede na zbrana obvestila tuja krivda za nesrečo izključena. Ob tem policisti znova pozivajo k veliki previdnosti pri delu v gozdovih. Opozarjajo na varen pristop in delo ter na uporabo tehnično brezhibnih delovnih strojev.