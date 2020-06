Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj popoldan preko videokonference v državi razglasil izredno stanje. Odločitev je sledila obsežnemu razlitju nafte, po tem ko se je v petek zrušil rezervoar za gorivo v tamkajšnji elektrarni v bližini mesta Norilsk. Kar dvajset tisoč ton nafte je odteklo v bližnjo reko in povzročilo razdejanje v tem industrijskem mestu, ki je zaradi kopice tovarn že prej veljalo za najbolj onesnaženo mesto v Rusiji.

Putin je v svojem nagovoru ob tem, da je v državi razglasil izredno stanje, še kritiziral vodjo hčerinske družbe Nornickel (lastnico elektrarne NTEK, v kateri je prišlo do nesreče) Sergeja Lipina, po tem ko so tamkajšnji uradniki dejali, da podjetje petkovega incidenta ni prijavilo.

“The company is working painstakingly to understand what happened ... we suspect that abnormally mild temperatures caused the permafrost beneath the support to thaw, and even a slight skewing in weight distribution would lead to the structure’s collapse due to the tank’s weight.“ pic.twitter.com/C7mUUHTRLH