Na sedežu propadle Adrie Airways na Brniku potekajo hišne preiskave, poroča spletni portal 24ur.com. V tednih po stečaju družbe smo mediji razkrili številne nepravilnosti v zvezi z vodenjem in poslovanje družbe. Med drugim smo razkrili, da je iz hišnega sefa Adrie Airways nenadoma izginilo okrog 5000 evrov gotovine.

V posle propadle družbe so se takoj po stečaju zakopali tudi revizorji družbe Ernst & Young. Pod njihovim drobnogledom je nemški sklad 4K Invest, ki je Adrio Airways od države kupil leta 2016. Izsledki te revizije so oziroma bodo tudi temelji za ugotavljanje morebitne odškodninske odgovornosti nekdanjih vodilnih v tej propadli družbi, je v poročilu, ki ga je objavil na Ajpesu, zapisal stečajni upravitelj Janez Pustatičnik. Kriminalisti so se medtem že pred dobrima dvema mesecema začeli ukvarjati z izginotjem 5000 evrov gotovine iz sefa Adrie tik po razglašenem stečaju in s preiskovanjem suma zlorabe položaja. Domnevno so današnje hišne preiskave na nekdanjem sedežu propadle družbe povezane s tem.

Zadnji lastnik Adrie, nemški sklad 4K Invest, je tedaj že pričel brisati sledi za seboj; 4K Invest je v postopku likvidacije, podjetja, prek katerih je obvladoval Adrio Airways, pa so prav tako začela ugašati oktobra lani, kmalu po stečaju. Na pogorišču družbe so nastala nova podjetja. Sklad je takoj po stečaju izginil iz poslovnih registrov več držav in s svetovnega spleta, nekdanji lastniki pa so izbrisali sledi svojih poslov in nakazil ter vsakršne informacije o dejavnosti 4K Invest in povezanih podjetij. Nemci naj bi namreč Adrio namenoma izčrpavali, med drugim s svetovalnimi pogodbami z lastnikom 4K Invest, ki naj bi bile vredne najmanj štiri milijone evrov.