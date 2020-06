V Mehiki je po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje z novim koronavirusom okuženih 101.238 ljudi. Zaradi covida-19 je v tej državi po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) doslej umrlo 10.167 ljudi. V Braziliji pa so doslej po podatkih WHO potrdili 526.447 okužb in 29.937 smrti.

V Braziliji tamkajšnji predsednik Jair Bolsonaro velja za gorečega nasprotnika uvedbe karantene in drugih ukrepov za omejitev javnega življenja in s tem gospodarstva, a številne lokalne oblasti v državi zaradi poglabljanja pandemije ravnajo drugače. Za večino mehiške zveze države Bahia so tako v sredo razglasili policijsko uro, da bi tako omejili gibanje ljudi.

Zaskrbljujoče razmere zaradi covida-19 so tudi v Čilu, kjer je tamkajšnja vlada sporočila, da so v prestolnici Santiago de Chile zaradi novega največjega števila smrti zaradi covida-19 v enem dnevu za tri tedne podaljšali karanteno mesta. V Čilu so doslej po podatkih WHO potrdili 108.686 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo 1188 ljudi. Večino vseh primerov so potrdili prav v prestolnici.

Covid-19 seje smrt tudi v Peruju, odkoder že poročajo o pomanjkanju umetnega kisika v bolnišnicah. Po podatkih perujskega novinarskega društva je v državi zaradi covida-19 doslej umrlo 20 perujskih novinarjev.

V ZDA ob množičnih protestih brez opaznejše rasti primerov covida-19

V ZDA so protesti proti policijskemu nasilju v zadnjem tednu izrinili pandemijo covida-19 z naslovnic ameriških časopisov. Število okužb z novim koronavirusom in smrti zaradi covida-19 sicer naprej narašča. Množični protesti pandemije doslej niso opazneje pospešili, čeprav na protestih ni družbenega distanciranja. Vsi tudi ne nosijo zaščitnih mask.

ZDA ostajajo država, ki jo je pandemija doslej najbolj prizadela. V ZDA so doslej potrdili 1,85 milijona okužb z novim koronavirusom. Umrlo je zaradi covida-19 več kot 107.000 ljudi.

V ZDA je za covidom-19 doslej okrevalo skoraj 480.000 ljudi, v državi New York pa 66.500. V New Yorku so doslej potrdili 375.000 okužb. Za covidom-19 je umrlo malce več kot 30.000 ljudi. Na drugem mestu po okužbah je New Jersey s 162.000 primeri in kjer je umrlo 11.880 ljudi, okrevalo pa 27.000 bolnikov. Illinois na tretjem mestu ima 124.000 okužb in 5600 smrtnih primerov covida-19.

Guverner New Yorka Andrew Cuomo je poročal, da je za covidom-19 v torek umrlo 49 ljudi, kar je najmanj od začetka izbruha konec marca. Na vrhuncu pandemije aprila je na dan umiralo skoraj 800 ljudi. Za covidom-19 se je v torek v bolnišnicah zdravilo le še 2978 ljudi. Novih hospitalizacij je bilo 135.

Zaradi zadovoljivega izboljšanja razmer je Cuomo za večino države dovolil odprtje restavracij s postrežbo na vrtu, ob upoštevanju varnostne razdalje in nošenjem zaščitne maske. Mesto New York bo lahko začelo s prvo fazo odpiranja, ki zadeva tovarne, gradbene dejavnosti in trgovine 8. junija. Newyorčani, ki se ne udeležujejo protestov, so te dni še posebej varni, saj do konca tedna velja policijska ura.

Cuomo je ob tem opozoril, da covida-19 ni več na naslovnicah, kar pa ne pomeni, da ga tudi ni več. Ljudi je pozval, naj ostanejo previdni in ne uničijo vsega napredka in trdega dela zdravstvenih delavcev. Obenem je novinarjem ponosno pokazal fotografijo zdravstvenih delavcev pred bolnišnico, ki ploskajo in izražajo podporo mimoidočim protestnikom proti policijskemu nasilju v ZDA.

Po svetu je zaradi covida-19 doslej umrlo najmanj 385.000 ljudi.