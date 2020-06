Fury, ki je sam sebe oklical za Kralja Romov, je v eni najbolj priljubljenih pogovornih oddaj na televizijski mreži ITV spregovoril o rasizmu in protestih, ki so zaradi smrti Georgea Floyda zajeli Združene države Amerike. »Sem beli moški, a trpim rasizem leta 2020, kot bela oseba, ker sem 'traveller', Rom, in prihajam iz etničnega okolja,« je dejal Fury, ki je poglobljeno spregovoril o svojih izkušnjah, ko ste lahko žrtev rasizem, ne glede na to, kakšne barve je vaša koža.

»Še danes, ko zahajate v pivnice, bare in restavracije, bo na vratih morda pisalo: Pridržujemo si pravico, da 'travellerjev', 'popotnikov' ne spustimo noter.«

»Mislim, da je trenutno najbolj sprejemljiva oblika rasizma do Romov, tako v Britaniji kot po svetu. Še vedno je sprejemljivo biti rasističen do Romov, nikoli se glede tega ničesar ne naredi, nihče nikoli ničesar ne reče, je samo splošno sprejeto. To je to, kar je,« se je pridušal Fury. Enaintridesetletni boksar je razkril, da mu z ženo Paris leta 2016 niso dovolili vstopiti v (neimenovano) restavracijo v Veliki Britaniji, čeprav je bil takrat že svetovno znani boksar.

»Rekel sem, sem boksar, svetovni prvak v težki kategoriji, ki zastopa to državo, nisem le nek cigan. A sem dobil odgovor: 'Da, ampak vi ste 'traveller', 'travellerjem' vstop ni dovoljen,« je svojo slabo izkušnjo s predsodki predstavil Fury. »Zato vem, kako je, če si obravnavan rasistično. Gre za nesprejemljivo vedenje kadarkoli v letu in s strani kogarkoli. In to ne velja samo za belce, črnce ali rjave, ki so lahko sami rasisti – vsakdo je lahko rasistična oseba, ne glede na barvo kože ali poreklo. To je treba spremeniti,« je prepričan Fury.