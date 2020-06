Večkratna velenjska gazela odprta vrata vidi kot naložbo v lepši in čistejši planet, zato so za datum izvedbe izbrali petek, 5. junija, ko obeležujemo svetovni dan okolja. Temu primerno bo rdeča nit dogodka izobraževanje udeležencev o plastiki in pravilnem ravnanju z njo, s čimer lahko vsi skupaj prispevamo k ohranjanju okolja.

Predstavitev proizvodnih procesov in materialov Od 10. ure dalje bodo udeleženci lahko prisluhnili zgodbi in viziji podjetja, skozi katero jih bodo popeljali lastnica Tanja Skaza ter direktorja Bart Stegeman in Robert Agnič. Skupaj z ekipo bodo nato predstavili tudi v zadnjih letih bistveno optimizirane proizvodne procese ter materiale, iz katerih nastajajo Skazini izdelki, ki so prijazni do ljudi in narave. Pri tem bo osrednje mesto pripadlo revolucionarnima in večkrat nagrajenima kuhinjskima kompostnikoma bokashi organko in bokashi organko 2, ki sta letos odeta v sveži trendi barvi. Z njima bodo v sklopu dogodka obdarili dva srečneža, ki bosta dobila priložnost, da postaneta del Skazine barvite trajnostne prihodnosti.