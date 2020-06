V prihodnjih dneh bo znova zaživela Knjižnica pod krošnjami, zaradi posledic epidemije z manjšim proračunom in protivirusnimi ukrepi. Kdaj bodo začeli z letošnjo sezono, še ni povsem jasno, a ne zaradi virusa, temveč zaradi vremena. Če ne bo dežja, bo knjižnica zaživela že ta konec tedna. Ker je bolj verjetno, da dež bo, bodo knjižne police v naravno okolje verjetno spet postavili prihodnji konec tedna. Knjige bo v družbi dreves mogoče brati v Ljubljani, Polhovem Gradcu, na Trubarjevi domačiji v Rašici, Novem mestu, Vrhniki, Zagorju ob Savi, Novi Gorici, Kanalu ob Soči, Mali Planini, Plošniku, Kamniku in v Pavlovi hiši v avstrijski Radgoni. V Ljubljani si bodo bralci knjige izposojali v Tivoliju, Botaničnem vrtu, atriju galerije Škuc, na vrtu Male ulice na Rakovi jelši, Plečnikovi hiši in na trnovski plaži, v času poletnega varstva tudi na vrtu ob Pionirskem domu, med festivalom Junij v Ljubljani pa na Kongresnem trgu.

Podobno kot v drugih knjižnicah bodo šle knjige po izposoji v karanteno, tiste s papirnatimi platnicami za en dan, s trdimi oziroma prevlečenimi s plastiko pa za teden dni. Poleg tega si bodo morali obiskovalci razkuževati roke, s knjižnih polic pa bodo knjige lahko jemali sami. »Knjižničarke in knjižničarji jih bodo pozivali, naj vzamejo le tisto knjigo, ki jo resnično nameravajo prebrati. Te knjige se bodo po uporabi odlagale v poseben zaboj,« je pojasnila koordinatorica projekta Gaja Naja Rojec.

Sredstev bo manj

Knjižnico pod krošnjami bo zavod Divja misel to poletje organiziral 16. Tako skušajo s preoblikovanjem javnih prostorov v mirne kotičke branja promovirati bralno kulturo. Medtem ko bo večino krajev in tudi lokacij v glavnem mestu ostalo v programu, pa letos ne bo enote v parku Tabor, kjer so lani pred domom za starejše prirejali glasno branje. Projekt ima tudi manj sredstev kot v prejšnjih letih, kar je kakopak posledica epidemije. Kot je povedala Gaja Naja Rojec, so izgubili financiranje iz projekta Turizma Ljubljana, ker je usahnil pritok od turističnih taks, in ameriške ambasade, zaradi ustavitve turistične dejavnosti pa so ostali tudi brez finančne podpore hotela Park. Projekt se še naprej financira iz sredstev Javne agencije za knjigo in ljubljanske občine.

Za razliko od prejšnjih let si ne bo mogoče izposojati časopisov in revij. Tako so se odločili, potem ko so dobili splošna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in se posvetovali s specialistko medicine dela, prometa in športa. »Časopise in revije je teže razkuževati in večkrat zaokrožijo kot knjige,« pravi. NIJZ sicer priporoča, da gostinci časopise in revije umaknejo iz obtoka v lokalih. Pravijo, da lahko virus glede na dosedanje raziskave na papirju preživi do tri ure, na revijah pa do tri dni in da se časopisnega papirja po vsaki uporabi ne da dezinficirati. Vodja posvetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović meni, da bi s časopisi in revijami lahko ravnali enako kot pri izposoji knjig, če bi za čas, ko virus lahko obstane, zagotovili varno shranjevanje. Dodaja, da je glavna težava v tem, da je raziskav na tem področju malo.