Tilen Artač, imitator in glasbenik: V koži Kučana, Pahorja in Predina

Tilen Artač je mladenič srednjih let z mnogoterimi talenti in še več liki, ki jih imitira. Trenutno je redni sodelavec Radia Ga Ga, televizijske oddaje Kaj dogaja in do pred kratkim zelo opažen v Znanem obrazu in Slovenskem pozdravu. Vendar to še ni vse.