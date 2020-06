Zaradi nezakonitega prestopa hrvaško-slovenske meje pa so koprski policisti v istem obdobju obravnavali skupno 50 tujcev. Osem od teh je danes po navedbah Policijske uprave (PU) Koper zaprosilo za mednarodno zaščito in so jih nastanili v azilni dom.

Ljubljanski policisti so od med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Novem kotu izsledili in prijeli štiri Maročane, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s PU Ljubljana.

Novomeški policisti v torek na mejnem prehodu Obrežje med kontrolo turškega tovornjaka v podvozju polpriklopnika na rezervnem kolesu odkrili moškega, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V osovini polpriklopnika so našli še dve osebi. Vse tri Afganistance so po zaključenem postopku predali hrvaškim policistom.

Na mejnem prehodu Dobova so v torek med kontrolo tovornega vlaka iz Srbije na podvozju vagona našli Iranca, ki je na ta način poskušal nezakonito vstopiti v našo državo. Ponoči so na podvozju tovornega vlaka, ki je prav tako pripeljal iz Srbije, našli še dva Alžirca in dva Maročana. Migrante so po zaključenih postopkih predali Hrvaški.