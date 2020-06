Na eni od grafik aplikacije je videti dve osebi v domačem okolju. Na levi je ženska, ki skrbi za dojenčka, na desni pa moški, ki dela na prenosnem računalniku.

Italijanska aktivistka za pravice homoseksualcev in bivša poslanka Anna Paola Concia se je ogorčeno odzvala na Twitterju, da gre za zastarelo podobo iz zgodovine, ki jo je treba spremeniti.

Ministrico za družino Eleno Bonetti in ministrico za digitalizacijo Paolo Pisano je pozvala k ukrepanju, saj da to dolgujeta Italijankam, ki si tega ne zaslužijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ministrica Bonetti ji je nazaj tvitnila, da je v stik s Pisanovo stopila že v torek in da ji je zagotovila, da že izvajajo spremembe, ki naj bi bile kmalu na voljo.

Kritični so bili tudi v vladni levosredinski Demokratski stranki. Parlamentarna skupina stranke je na Facebooku zapisala, da jim niso všeč podobe, ki so jih izbrali za aplikacijo Immuni. »Dovolj je bilo starih stereotipov o ženskah. So nepošteni in nerealni,« so poudarili.

Bending Spoon, podjetje, ki je razvilo aplikacijo, zadeve ni želelo komentirati. Viri blizu podjetju pa so povedali, da bodo sporno grafiko zamenjali do četrtka.

Aplikacija je za namestitev na voljo od ponedeljka, njene funkcije pa bodo aktivirali prihodnji ponedeljek, sprva samo za dežele, kasneje še za celotno državo. Njena uporaba je prostovoljna.

Ministrica Pisano je v torek dejala, da si jo je samo v prvih 24 urah naložilo pol milijona prebivalcev.

Aplikacija bo omogočala uporabniku, ki je bil pozitiven na testu za novi koronavirus, da ljudi, s katerimi je bil v tesnem stiku, opozori z anonimnim sporočilom. Za zagotavljanje zasebnosti aplikacija ne bo uporabljala tehnologije za določanje lokacije, temveč bo zaznala bližnji telefon z bluetoothom, ki bo moral biti zato ves čas vključen.