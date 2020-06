Obrazci, o katerih je v torek poročala Televizija Slovenija, so po navedbah poslanca LMŠ Janija Möderndorferja nedopustni z več vidikov. Na prvem mestu je izpostavil občutljivost osebnih podatkov. »Ko nekdo brez tvoje vednosti celo obdeluje podatke, pripravlja spisek ter vnaprej, še preden je komisija kar koli odločila, pove, da si za odpis, ne gre več za napako, pomoto ali slabo organiziranost, ampak za poseg v osebnostne pravice,« je v današnji izjavi pred DZ opozoril Möderndorfer. Prepričan je, da bi za to moral nekdo brezkompromisno odgovarjati.

Po njegovem mnenju sta tako minister za zdravje Gantar kot minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cigler Kralj odgovorna za to, da so taki obrazci nastajali, »saj sta bila oba vpletena v t. i. pravice do tega, ali bodo lahko starejši deležni zdravstvene oskrbe«.

Möderndorfer: Zadeva bo prišla na politični parket Poslanec ocenjuje, da ministra ne bosta odstopila in bo zadeva prišla na politični parket. Na vprašanje, ali razmišljajo o interpelaciji, je odgovoril, da je to stvar dogovora. Posamezniki pa se morajo po njegovem mnenju začeti zavedati, da je včasih tudi to, da si pogledal stran, zelo narobe in nosiš odgovornost, vsaj objektivno. Tudi v SD so po besedah poslanke Bojane Muršič zaradi omenjenih obrazcev izjemno zaskrbljeni. »Glede na to, da je v domovih za starejše umrlo izjemno veliko starostnikov, to terja odgovore. Če se bo pokazalo, da so bile kršene ustavne pravice in tudi etični kodeks zdravnikov, je treba iskati odgovornost,« je prepričana Muršičeva. Boji se, da se bodo tudi svojci starostnikov obrnili na politiko in še na koga drugega, saj so taka ravnanja nedopustna. Ko bodo prejeli vsaj nekaj odgovorov, za kar bo možnost tudi na skupni seji dveh parlamentarnih odborov na to temo, bodo po njenih napovedih iskali tudi odgovornost. Ali bo to odgovornost ministra, obeh resornih ministrov ali celotne vlade, pa je prezgodaj govoriti, je še dodala.

Siter: Pri obrazcih je šlo za direktivo vlade, ki je šla preko konzilija do domov za starejše Poslanec Levice Primož Siter je v izjavi spomnil, da so v poslanski skupini Levica na to problematiko že opozorili in zahtevali sejo pristojnih parlamentarnih odborov, kjer bodo glede omenjenih obrazcev terjali odgovore. Po njegovih navedbah je problem velik, saj da gre za nehumano akcijo vlade. "V domovih za starejše se je pojavljala praksa vpisnih listov, ki so vnaprej odrekali zdravljenje posameznikom brez njihovega vedenja in brez diagnoze za covid-19," je prepričan. Siter je opozoril, da so bile bolnišnične kapacitete takrat zapolnjene do približno ene tretjine, na drugi strani pa so bili polni domovi za starejše. Po podatkih Levice je šlo pri teh obrazcih za direktivo vlade, ki je šla preko konzilija do domov za starejše. Po Siterjevih ocenah gre v konkretnem primeru za odgovornost ministra za zdravje. Tudi predsednica SAB Alenka Bratušek je informacije o obrazcih pospremila z oceno, da je to žalostno in nedopustno. "Pod to vlado je nemogoče očitno mogoče," je dodala. Spomnila je, da so v vladi ob poizvedovanju, ali informacije o omenjenih seznamih držijo, to ostro zavrnili. Po njenih besedah so bili upokojenci tarča prve vlade Janeza Janše in so očitno v tej krizi spet. "V Sloveniji je nedopustno vnaprej nekoga obsoditi, da ne dobi zdravstvene pomoči. Za to mora nekdo odgovarjati," je prepričana Bratuškova.