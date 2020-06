Kosovski parlament je danes izvolil novo vlado. Premier je postal Avdullah Hoti, ki je v prvi izjavi dejal, da si bo prizadeval za normalizacijo odnosov s Srbijo in da bo tako odprl pot članstvu Kosova v Organizaciji združenih narodov. Za Hotijevo vlado je v razdrobljenem in razdeljenem 120-članskem parlamentu glasovalo 61 poslancev, 24 jih je bilo proti, en pa vzdržan.

Odnosi s Srbijo bodo na čelu nalog novega premierja. Prejšnja vlada Albina Kurtija je v svojih izdihljajih še zaostrila pogoje za vstop blaga iz Srbije, kar je že nekaj časa vroč spor, potem ko je Priština uvedla stoodstotne carine. Hoti je obljubil, da bo te carine ukinil. Poleg tega je Kosovo pod pritiskom zlasti ZDA, da sklene vseobsegajoči dogovor s Srbijo, kar je želja administracije Donalda Trumpa še pred novembrskimi volitvami. Srbija je tudi sama pred volitvami, ki bodo 21. junija.

Hoti je o tem danes dejal, da bo končni dogovor temeljil na vzajemnem priznanju Srbije in Kosova in da ne bo dovolil nobenih menjav ozemlja med državama, kar je možnost, ki se občasno resno omenja, ji pa nekatere države zelo nasprotujejo, najbolj jasno Nemčija. Hotija čaka tudi krmarjenje med ZDA in EU, ki so imele v preteklem obdobju neusklajene poglede glede dogovora s Srbijo. Hoti je Bruselj in Washington pozval, naj obnovita organizacijo dialoga, ki je potekal pod taktirko Bruslja in so ga prekinili leta 2018.

Novi premier prihaja iz vrst desnosredinske Demokratične lige Kosova in je bil v prejšnji vladi njen podpredsednik. Ta je padla po marčevski nezaupnici ob sporih zaradi ravnanja ob pandemiji novega koronavirusa in predvsem vprašanja carin na srbsko blago, ki jih je Kosovo uvedlo, ko je Srbija diplomatsko preprečila njegovo članstvo v Interpolu. Nezaupnico je vložila prav Hotijeva stranka. Prejšnji premier Kurti je hotel imenovanje Hotija za premerja preprečit tudi na ustavnem sodišču, a mi ni uspelo. Zato je za petek sklical proteste po vsej državi in napovedal podpisovanje peticije za predčasne volitve.