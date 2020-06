»Če bi se z isto boleznijo soočili danes z enakim znanjem, kot ga imamo zdaj, bi verjetno ubrali pristop med tem, ki ga imamo, ter tistim, za katerega se je odločil preostanek sveta,« je za švedski radio dejal glavni epidemiolog pristojne agencije za javno zdravje Anders Tegnell.

Na Švedskem so doslej potrdili več kot 38.000 primerov okužb z novim koronavirusom in skoraj 4500 smrtnih žrtev covida-19, kar je precej več kot v sosednjih državah.

Tegnell je dejal, da so te številke absolutno previsoke, a poudaril, da ne ve, s katerim ukrepom bi lahko dosegli boljše rezultate. »Dobro bi bilo, če bi vedeli, kaj točno je treba zapreti, da se okužba ne bi širila,« je dejal.

Švedska je ob pandemiji ohranila odprte šole za mlajše od 16 let, poleg tega pa tudi podjetja, kavarne in restavracije, obenem je ljudi pozivala k upoštevanju pravil družbenega distanciranja in higienskih smernic.

Eden od razlogov za veliko število smrtnih žrtev naj bi bilo širjenje okužb z novim koronavirusom v domovih za ostarele. Švedska je sicer prepovedala obiske v domovih za starejše.

Kritiki švedske oblasti obtožujejo, da se igrajo z življenji, ker niso uvedle strožjih ukrepov za zajezitev širjenja virusa. A zdravstvene oblasti svoj mehkejši pristop branijo kot dolgoročno vzdržen in zavračajo drastične kratkoročne ukrepe kot premalo učinkovite glede na posledice, ki jih imajo na družbo.