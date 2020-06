Kandidat za ustavnega sodnika Andraž Teršek je povedal, da je svoje skoraj celotno študijsko, poklicno in zasebno življenje posvetil študiju ustavnega prava. V zadnjem času pa se mu vse pogosteje dogaja, da prejema od ljudi pisma, ki ga zaradi zaradi krivic, katere se jim dogajajo, kot pravnika šokirajo. »Zato želim svojemu delu dati nekoliko večji sistemski vpliv in moč. Da prevzamem privilegij odgovornosti za odločanje,« je dejal Teršek.

Izjave predsednika vlade Janeza Janše, da naj bi imeli v Sloveniji »najbolj spolitizirano ustavno sodišče, ki je večinoma oblikovano po željah leve opcije« ni želel komentirati. Je pa povedal, da je ustavno sodišče profesionalna institucija, kjer mora biti edini kriterij moč argumenta. Očitka SAB o njegovem domnevnem »politično avniškem aktivizmu« ne razume. »Znan mi je termin pravni aktivizem, pa tudi ustavnosodni aktivizem, ki pomenita aktivno prizadevanje za zaščito socialnih in ekonomskih pravic, zlasti tistih, ki živijo na robu družbe. To pa je in bo še naprej temeljna značilnost mojega dela,« je poudaril Teržek.

Zobčeva: Nisem trdno jedro SDS Kandidatka za ustavno sodnico Barbara Zobec je povedala, da je kot sodnica izrazito zavezana varovanju človekovih pravic, kar bo tudi temeljno vodilo njenega dela, če bo izvoljena za ustavno sodnico. Poudarila je pomen enakosti pred zakonom, saj človekove pravice »pripadajo vsakomur, ne glede na njegove osebne okoliščine«. Kot je povedala Zobčeva, se je za kandidaturo med drugim odločila, ker meni, da mora biti ustavno sodišče uravnoteženo, kar pomeni, da mora imeti tako ustrezno število teoretikov kot praktikov. Sama je kot sodnica na vrhovnem sodišču praktik, zato je prepričana, da bi lahko s svojimi izkušnjami »bistveno prispevala h kakovosti sicer teoretično dobro podkrepljenega ustavnega sodišča«. Zobčeva meni, da je dobro, da ustavno sodišče obravnava veliko število pritožb: »Ker če so človekove pravice opisane samo v ustavi, je to le gola črka na papirju. Če hočemo, da bodo človekove pravice uresničene, morajo imeti ljudje pravico do pravnega sredstva.« Odgovorila je tudi na očitke, da naj bi bila »trdo jedro SDS«, kar naj bi dokazovale zadeve Sikošek, Kangler in Novič, v katerih je na vrhovnem sodišču odločala kot sodnica poročevalka. »Vrhovno sodišče odloča v senatu petih sodnikov. Res je, da poročevalec pripravi vse potrebno za razsodbo, a na koncu mora biti odločitev usklajena z večino ostalih članov senata,« je dejala. Kot sodnica poročevalka na leto odloča v več kot 100 zadevah. »Če delam 18 let, je to v okoli 2000 zadevah. Nobenega dvoma ni, da je bilo v tem času ugodeno tudi komu iz leve politične opcije,« je dejala. Nasploh, razen, ko je šlo za zadevo Kangler in Patria, ni vedela, komu politično pripadajo posamezni obdolženci, je dejala.