Da bodo lahko še z žlico zajemali kaviar, pa bo, kot vse kaže, poskrbel eden bolj neustavljivih dolenjskih podjetnikov Ivan Kralj iz Šentjerneja, ki je že pridobil dovoljenja in zemljišče, na katerem naj bi skupaj z ruskimi investitorji zgradil največje dolenjsko bazensko jezero, v katerem bodo gojili beluge, žlahtne ribe za najbolj odličen kaviar. Izračun kaže 50 ton, kar je desetina letne potrošnje v Evropi, piše Aleksander Lucu v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Ruse je s Kraljem povezal nekdanji slovenski vojaški ataše v Moskvi Tomaž Strgar, tudi sam po ruskem službovanju ljubitelj veličastnih slovanskih dobrot. Sicer pa Ivan ni samo po priimku kralj, kajti trenutno je edini, ki ima v Sloveniji v lasti kar dve letalski družbi. Dva helikopterja letita z imenom Flycom, štiri letala pa z napisom Aviofun (eden je med karanteno pripeljal domov tudi kolesarskega šampiona Primoža Rogliča). Kralj ima v lasti tudi letališče v Bovcu, ob katerem bo zgradil še hotel, podobne načrte pa ima tudi z letališčem v Beli krajini (sam je rojen pod Gorjanci). Je pa preko podjetnega Dolenjca druga skupina ruskih poslovnežev hotela kupiti Grad Otočec, ki bi ga Krka ne ravno z veliko žalostjo prodala za pet milijonov evrov, vendar so slovanski bratje nakup tako zakomplicirali s krediti, da je padel v vodo.

Z ruskim kreditom, ki ga je Sberbanka v obilju zmetala v brezno propadlega Agrokorja hrvaškega trgovca Ivice Todorića, pa ima velike možnosti Slovenija, da bi si lahko povrnila lastništvo Mercatorja. Rusi imajo namreč dovolj hrvaških igric okoli Fortenove (v katero so zmetali, kar je dobrega ostalo od Agrokorja), zato bi radi prodali vsaj Mercator. Toda Rusi se v Sloveniji ne bi pogovarjali z vsakim vaškim posebnežem, ki sanja o trgovini, temveč le na državni ravni. O ministru Počivalšku so poučeni, da je bil navijač za prodajo Mercatorja, ker se je podpiralo idejo, da bi Tuš postal največji slovenski trgovec. Zato jim na ministrski ravno ostane sogovornica le za kmetijstvo zadolžena Aleksandra Pivec, ki pa ima premalo izkušenj v poslovnem in diplomatskem dvorjenju, ki gre Rusom imenitno od rok. Mogoče se bo Pivčevi pokazala mala priložnost pri dobrikanju Rusom julija pri Ruski kapelici na Vršiču, ko bo slovesnost zaradi znanih zdravstvenih razmer skromnejša, vendar še vedno v duhu večnega slovanskega bratstva. Mogoče se bo še komu v vladi posvetilo, zakaj pri Mercatorju pravzaprav gre! Rusi bi namreč na vsak način radi iz Mercatorja!

