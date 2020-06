Po odprtju hrvaške in madžarske meje s Slovenijo se od jutri sprošča še mejni režim z Avstrijo. Avstrijska vlada se je namreč odločila, da bo od jutri sprostila prehajanje meje z vsemi svojimi sosedami, razen z Italijo. Tudi na meji s Slovenijo tako ne bo več veljal režim, po katerem so morali potniki, ki so hoteli v Avstrijo, imeti s seboj najmanj štiri dni staro dokazilo o neokuženosti s koronavirusom ali pa obvezno biti v 14-dnevni karanteni. Enaka določila veljajo tudi za avstrijsko mejo z Nemčijo, Švico, Liechtensteinom, Slovaško, Češko in Madžarsko. V sproščanje avstrijskega mejnega režima Dunaj ni vključil edinole Italije. Epidemiološka slika v državi namreč še ni zadovoljiva, so odločitev pojasnili v avstrijski vladi.

Sprostitev prehajanja slovensko-avstrijske meje pa še ne pomeni, da pri prehodu v Avstrijo ne bo več treba pokazati osebnih dokumentov. Avstrija bo namreč vsaj še do sredine novembra ohranila nadzor na notranjih schengenskih mejah s Slovenijo in Madžarsko, ker se bojijo sekundarnih premikov migrantov. Mejne nadzore naša severna soseda podaljšuje že vse od velike migrantske krize leta 2015.

Režim sprostili hitreje od prvotnih napovedi Tako kot za Avstrijo je bil tudi za Italijo danes prelomen dan. Vlada je namreč sprostila omejitve gibanja med deželami in odpravila vse omejitve na svojih zunanjih mejah. Tudi v Italijo je zdaj mogoče vstopati brez karantene in potrdila o neokuženosti s koronavirusom. Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio je današnje odprtje italijanske meje označil za zelo pomemben dan. Prosto gibanje ljudi med regijami in možnost potovanja zunaj italijanskih meja je po Di Maievi oceni pomembno sporočilo pomiritve, ki ga Italija daje celotnemu svetu. Avstrija je sprostila tudi mejni režim z Nemčijo, in sicer slaba dva tedna pred napovedanim medsebojnim odpiranjem meje. Kot je pojasnil avstrijski zdravstveni minister Rudolf Anschober, so Avstrija in njene sosede naredile velik korak naprej, zato je bila sploh možna ta velika sprostitev mejnih režimov. Zunanji minister Alexander Schallenberg pa je dodal, da se je Avstrija za hitrejše odpiranje meje z Nemčijo odločila tudi, ker je Nemčija danes preklicala svarilo pred potovanji v 29 članic EU oziroma schengenskega območja za svoje državljane. Zgolj Španija in Norveška bosta omejitve na svojih mejah ohranili še po 15. juniju. Namesto odsvetovanja potovanj bodo za vseh 29 držav, tudi za Slovenijo, v Nemčiji vzpostavili bazo potovalnih informacij, tako da se bodo državljani lahko sami odločili, kje želijo letovati.

Pomemben nemški korak Nemško svarilo državljanom pred potovanji v tujino bo prenehalo veljati 15. junija. Tega je nemška vlada marca ob izbruhu epidemije koronavirusa vzpostavila za vse države sveta. Odprava tega svarila je zelo pomembna za turistično industrijo po vsej Evropi, ne zgolj za nemške državljane. Pomeni namreč tudi startni strel za večje zanimanje nemških državljanov za potovanja v tujino. Nemci namreč med vsemi državljani članic EU nominalno porabijo največ za turizem (po podatkih Eurostata so leta 2017 porabili kar 128 milijard evrov, od tega v tujini 86 milijard evrov). Del nemškega turističnega kolača si obetajo tudi v Sloveniji, saj nemški gostje poleg italijanskih in avstrijskih tudi pri nas sodijo med pomembnejše tuje goste. Z današnjo avstrijsko sprostitvijo mejnih režimov je ponovno vzpostavljen tudi potovalni koridor do Hrvaške, ene izmed desetih najljubših potovalnih destinacij Nemcev. Tako Nemci kot Avstrijci se bodo lahko z dopusta v domovino odpravljali brez poprejšnje omejitve pri prehajanju meje – obvezne karantene. Nemški zunanji minister Heiko Maas je danes pozival k odgovornemu ravnanju na dopustu, zato da ne bi prišlo do drugega vala okužb. Če se bo število okužb povečevalo, bo Nemčija ponovno odsvetovala potovanja v tujino. To bodo storili, če bodo na 100.000 prebivalcev potrdili 50 okuženih. Potovanja v posamezne države bi odsvetovali tudi, če bi ugotovili, da države nimajo vzpostavljenih zadostnih zaščitnih ukrepov. »Odsvetovanje ni enako kot prepoved potovanja. Potovalnih nasvetov pa ne gre enačiti s povabili na potovanja,« je še dejal Maas. K odgovornemu ravnanju so svoje državljane pozvali tudi v avstrijski vladi, kjer pa so svojim državljanom predlagali, naj še naprej letujejo doma. Ohranili so tudi opozorila pred nenujnimi potovanji v tujino.