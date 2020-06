Dodal je, da bo doz vsemi zgoraj omenjenimi državami od četrtka dalje na meji veljale razmere, ki so bile pred pandemijo, tako da ob vstopu v Avstrijo ne bo več potrebna obvezna karantena ali potrdilo o neokuženosti z novim koronavirusom. Na meji z Italijo omejitve ostajajo v veljavi, bodo pa prihodnji teden ponovno ocenili razmere.

"Videti je, da so se tudi v Italiji razmere bistveno izboljšale in posamezne dežele, kot je npr. Južna Tirolska, že kažejo dobre številke glede covida-19," je dejal Schallenberg. Dodal je, da je cilj, da se meje z Italijo odprejo takoj, ko bodo številke to dopuščale.

Avstrija je sicer nadzor na meji s Slovenijo, ki je notranja meja EU, uvedla še pred pandemijo in sicer leta 2015 na vrhuncu begunske krize. Slovenija je ta nadzor večkrat označila za nepotrebnega in da povzroča gospodarsko škodo. Ljubljana je Dunaju tudi uradno predlagala vzpostavitev mešane policijske patrulje na meji z državama po vzoru mešanih policijskih patrulj z Italijo in Hrvaško.