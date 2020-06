Vlada je Nastava zamenjala na dopisni seji v drugi polovici maja, po navedbah portala MMC pa bivšemu direktorju niso pojasnili razlogov za razrešitev, teh niso dobili niti na statističnem svetu. Naknadno so z vladnega urada za komuniciranje sporočili, da se pri zamenjavi sklicujejo na peti odstavek 83. člena zakona o javnih uslužbencih.

Statistični svet se je z vprašanjem, kateri zakon velja za razrešitev direktorja Sursa, obrnil na pravnika Rajka Pirnata z ljubljanske pravne fakultete. Ta je po poročanju MMC ocenil, da »tega splošnega pravila, ki sicer velja za razreševanje direktorjev vladnih služb in direktorjev organov v sestavi ministrstev, v primeru generalnega direktorja statističnega urada ni dopustno uporabiti«.

Janša Nastavu očital imenovanje po politični liniji

Menjavo Nastava je v pogovoru za TV Slovenija prejšnji teden komentiral tudi premier Janez Janša. Kot je pojasnil, je bila ta potrebna »zaradi odzivnosti«. »Ta, ki je bil zamenjan, je bil nastavljen pred kratkim po politični liniji od zunaj,« je dodal. Ob tem je premier izpostavil, da Nastav prej ni delal na uradu za statistiko ali na kakšnih vodstvenih položajih.

»Ta, ki je zdaj vršilec dolžnosti, pa je 30 let delal v zavodu za statistiko, tudi na zadnjem natečaju je bil prijavljen, pa ni bil izbran, čeprav je imel boljše reference. Ni član nobene politične stranke. Gre za to, da ta organ deluje strokovno, da je odziven, da se lahko zanesemo na to, da če bomo jutri potrebovali podatke, jih bomo dobili,« je v pogovoru za televizijo še pojasnil predsednik vlade.

Pred dnevi je v oddaji Odmevi na TV Slovenija težave s pridobivanjem informacij statističnega urada potrdil tudi vodja vladne svetovalne skupine za pripravo protikoronskih ukrepov Matej Lahovnik. »Lahko potrdim, da smo imeli težave predvsem pri oddaljenem dostopu. V naši skupini sta tudi dva vrhunska ekonometrika in ko načrtujemo ukrepe in predvidevamo, kakšni bodo učinki ukrepov, seveda potrebujemo podatke takoj in to čim bolj ažurne. Tako da je ključno, da te podatke imaš, sicer je ukrepe težko načrtovati,« je dejal.

Statistični svet, ki je strokovno posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja državne statistike, je ob vložitvi pobude za ustavno presojo razrešitve nekdanjega direktorja še izpostavil, da zaupa v neodvisno in strokovno delo državnega statističnega urada.