»V kakšni družbi živimo, kakšne civilizacijske norme smo ustvarili in kakšna sporočila ta sodba pošilja našim otrokom?« se je po razpletu sodnega postopka na Okrožnem sodišču na Ptuju retorično spraševal Damijan Donko, zagovornik 53-letnega Janka Tomića. Odvetnik se je obregnil tudi na potekom procesa, nad katerim je bdel predsednik sodnega senata Martin Strelec. Po Donkovem prepričanju je sodišče sodil pristransko. »Zavrnilo je več utemeljenih predlogov obrambe, predvsem pritegnitev okulista, prav tako se ni opravila rekonstrukcija. Sodba je nepravilna in nezakonita, zato bomo vsekakor vložili pritožbo.«

V sodni dvorani Martin Strelec nastopa kot sodnik iz kakšnega črno-belega vesterna. Ne skriva svoje zaverovanosti v lastno nedotakljivost in večvrednost. Ko se mu zljubi, se zdira na prisotne, enkrat na novinarje, drugič na procesne udeležence, ki jih »gostilniško« naslavlja po priimkih.

»Tomić,« je danes nagovoril obtoženega, »sodišče vas je spoznalo za krivega očitanih vam kaznivih dejanj.« Obtoženi je 26. junija 2018, okoli 3. ure zjutraj, nesporno vzel življenje 29-letnemu Žanu Kreslinu. Pokojni je bil v skupini štirih zamaskirancev, ki so izvedli napad na družinsko hišo Tomićevih v Krčevini pri Vurberku. Nesporno je tudi, da je Tomić v nogo in ramo zadel napadalca Kristijana Pfajferja ter ga huje poškodoval.

Senat je ugotovil, da je četverica izpeljala napad na življenje in premoženje Tomićevih. In da je obtoženi potem, ko ga je prebudilo razbijanje in kriki »Ubili te bomo!«, bil v afektu. V stanju močne prestrašenosti je vzel pištolo, ki jo je legalno posedovala njegova partnerka. Z njo je najprej streljal v zrak, nato pa tudi v temo, zato da bi ustavil napadalce. Pištolo je sprožil najmanj dvanajst krat. Kreslin je obležal na kraju dejanja, ostale ubežnike je policija ustavila v Zgornjem Dupleku.

Prišteven, ko je streljal močno prestrašen Od tukaj naprej se zgodbi obrambe in obtožbe bistveno razlikujeta. Tomić vztraja, da nikoli ni meril v napadalce, saj jih zaradi močne kratkovidnosti in teme niti videti ni mogel. Zato je streljal izključno na slepo. Obramba je prepričana, da obravnavano dejanje vsebuje vse elemente (prekoračenega) silobrana, s katerim je oče pogumno zaščitil svojega sina. Ptujsko tožilstvo pa mu je očitalo, da je streljal v smeri napadalcev tudi potem, ko so se že pognali v beg. In da njegova prištevnost ni bila v nobenem trenutku zmanjšana, zato se je zavedal, da utegne njegovo ravnanje imeti hude posledice. »Očitana kazniva dejanja uboja in treh poskusov uboja ste storili v krivdni obliki morebitnega direktnega naklepa,« je obsodbo razložil Strelec. Petčlanski sodni senat mu je izrekel enotno kazen 17 let in šest mesecev zapora. To je pol leta manj, kot je v torkovi sklepni besedi predlagala višja tožilka Dijana Šeruga Sagadin. Pripor je sodišče Tomiću podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. »Pričakoval sem takšno sodbo,« je medtem, ko so ga pravosodni policisti odvedli s sodišča, pripomnil Tomić. Kristijan Pfajfer od obtoženega terja denarno odškodnino, sodišče je oškodovanca napotilo na pravdo. »Kaj mu naj gate vzamem?« se je nad tem pritožil med Strelčevo obrazložitvijo kazni, po naroku pa je medijem sporočil svojo zadovoljstvo z dosojeno kaznijo. Svojo vlogo v obravnavanem krvavem dejanju danes minimizira. Krivdo izključno pripisuje sinu in očetu Tomiću. Trdi, da je v Krčevino prišel zgolj zato, da bi pomagal prijatelju.