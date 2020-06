"Številni ljudje v Hongkongu se bojijo, da je njihov način življenja - za katerega se je Kitajska zavezala, da ga bo ohranjala - v nevarnosti," je zapisal Johnson. Kot je nadaljeval, Velika Britanija, če bo Kitajska s svojimi dejanji še naprej upravičevala te strahove, preprosto ne bo mogla zgolj zmigniti z rameni in se obrniti stran, ampak "bomo spoštovali svoje obveznosti in ponudili alternativo". Ob tem je spomnil na "zgodovinske vezi in prijateljstvo" z nekdanjo britansko kolonijo.

Po besedah Johnsona ima britanske potne liste, ki omogočajo prihod na Otok brez vizuma za največ šest mesecev, trenutno okoli 350.000 Hongkonžanov. Še približno 2,6 milijona ljudi bi lahko zanje zaprosilo.

Če bo Kitajska uveljavila zakon o nacionalni varnosti, bo Velika Britanija spremenila svoja pravila o priseljevanju, tako da bo vsem imetnikom teh potnih listov iz Hongkonga dovolila prihod v Združeno kraljestvo za obdobje 12 mesecev, ki ga bo mogoče podaljšati, ter jim podelila širše pravice - vključno s pravico do dela, ki bi jim lahko odprla pot do pridobitve britanskega državljanstva, v torkovem članku obljublja britanski premier in dodaja, da bi bile to "največje spremembe našega vizumskega sistema v zgodovini Britanije".

Danes je že sledil odziv uradnega Pekinga, ki je London opozoril, da se mu bo vmešavanje v zadeve Hongkonga "zagotovo maščevalo", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Združenemu kraljestvu svetujemo, da naredi korak nazaj z roba, da opusti svojo mentaliteto hladne vojne in kolonialno miselnost ter prizna in spoštuje dejstvo, da se je Hongkong vrnil Kitajski," je izjavil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian.