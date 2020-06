V Sarajevu rojeni Mitar Djurić se je v lanski sezoni vrnil k Trentinu, s katerim je osvojil glavne uspehe. Dva svetovna klubska pokala, dvakrat je postal italijanski državni prvak, prav tako pa je dvakrat osvojil pokalno prvenstvo in enkrat italijanski super pokal. Zavidljivo kariero je 31-letnik pričel v Podgorici, nato pa se je zaradi očeta, ki je bil prav tako uspešen odbojkar, selil po Evropi. Od leta 2008 ima grško državljanstvo, saj je pred prvim odhodom v Trentino leta 2011 sedem sezon igral v grškem prvenstvu, največ v dresu Olympiacosa.

V Italiji je sicer začel kot bloker, po krajšem obdobju v Turčiji in Južni Koreji pa se je k Trentinu vrnil štiri leta kasneje kot korektor. V letošnji sezoni je bil v Trentinu soigralec slovenskega reprezentanta Klemna Čebulja, do danes pa je Djurić šesti napadalec po številu doseženih točk v zgodovini italijanskega kluba.

Novo poglavje bo zapisal pri slovenskih prvakih, pri katerih bo s svojimi izkušnjami in znanjem eden izmed ključnih stebrov sicer pomlajene ekipe.

»Zelo sem vesel, da sem del ekipe ACH Volleyja iz Ljubljane. Mislim, da je to popoln kraj zame in za mojo družino. S klubom smo v preteklosti že navezovali stike, vendar čas ni bil pravi. Sedaj sem zdrav in pripravljen zaigrati na najvišjem možnem nivoju. Poznam stanje v klubu in vem, da je klub z bogato zgodovino in prepričan sem, da bo vse v najlepšem redu. Zadnjo sezono v Trentinu sicer nisem igral veliko tudi zaradi števila tujcev, zato je bil moj glavni cilj, da se najprej vrnem v dobro kondicijo, kar mi je uspelo zelo dobro,« je ob podpisu pogodbe dejal odbojkar, ki bo prihodnjo sezono na mestu korektorja pomembno orožje ljubljanske zasedbe.