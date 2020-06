Za osvojitev predsedniške nominacije demokratske stranke kandidat letos potrebuje 1991 delegatov. Potrdili ga bodo na strankarski konvenciji, ki je bila zaradi pandemije koronavirusa prestavljena z julija na avgust.

Če jih Biden še ni zbral po torkovih zmagah v Pensilvaniji, Marylandu, Indiani, Rhode Islandu, Novi Mehiki, Montani in Južni Dakoti, pa jih bo imel dovolj po Georgii in Zahodni Virginiji, ki bosta na vrsti prihodnji teden. Volili so tudi v prestolnici Washington.

Zaradi pandemije novega koronavirusa so bile volitve nekoliko otežene, saj so po državah omejili število volišč in število ljudi, ki lahko naenkrat vstopijo v dvorano. ZDA so že tako ali tako znane po tem, da na volilni dan nimajo dovolj volišč predvsem v revnejših predelih, kjer morajo ljudje za uveljavitev svoje pravice čakati v dolgih vrstah po več ur. V času koronaviorusa je še slabše.

V nekaterih državah, kot je Montana, so sicer volili le po pošti. Temu se sicer najbolj upira predsednik ZDA Donald Trump, ki je volitve po pošti razglasil za prevaro, zaradi česar si je prislužil rumeni karton Twitterja, ki je njegove tovrstne izjave oplemenitil s povezavo na dejstva. Po pošti so sicer lahko volili tudi drugje.

Zadnji znan primer volilne prevare so si sicer pred dvema letoma privoščili republikanci v Severni Karolini, ki so demokratskim volivcem odnašali glasovnice po pošti in jih prirejali po svoje.

Razen strankarskih volitev predsedniških kandidatov so potekale tudi razne lokalne in druge volitve, kjer do torka ni bilo kakšnih odmevnih presenečenj, razen poraza republikanskega kongresnika iz Iowe Steva Kinga na strankarskih volitvah za kongres. King je znan po ukoru, ki ga je dobil zaradi rasističnih izjav.

Medtem je Trump tudi sporočil, da republikanci ne bodo pripravili svoje konvencije v Severni Karolini, ampak nekje drugje, ker da tamkajšnji guverner Roy Cooper ne dovoli tako velikega dogodka s tako veliko ljudmi. Konvencijo so načrtovali za konec avgusta, zdaj pa ga bodo, kot je na Twitterju napovedal Trump, pripravili nekje drugje.

Trump je sicer glavni kandidat republikancev za strankarsko nominacijo za drugi predsedniški mandat in nima protikandidata.