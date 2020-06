Danes 73 let star Sione Filipe Totau, za prijatelje Mano, se je v začetku maja nepričakovano znašel v središču pozornosti svetovne javnosti. Tja ga je izstrelil članek nizozemskega zgodovinarja Rutgerja Bregmana v Guardianu o življenjski preizkušnji njega in petih prijateljev, ki so po brodolomu več kot leto dni preživeli na nenaseljenem otoku Ata v Tihem oceanu. Zdolgočaseni najstniki, stari od trinajst do šestnajst let, naveličani enolične hrane v internatu katoliške šole na arhipelagu Tonga, so na ukraden ribiški čoln prinesli nekaj banan in kokosov ter majhen kuhalnik. Nihče se ni spomnil vzeti zemljevida ali kompasa. Cilj je bil Fidži ali celo Nova Zelandija, če bi razmere to dopuščale. Niso. Brezskrbna avantura se je kaj hitro spreobrnila v neizprosen boj za preživetje. Nevihta je čoln razbila in kar osem dni jih je premetavalo po odprtem morju, preden jih je naplavilo na odročen nenaseljen otok.

»Za srečo smo zmolili, potem sem v trdi temi odplaval do obale. Porabil sem zadnje atome moči, saj sem prej osem dni samo ležal na dnu čolna brez hrane in vode,« Mano danes opisuje neobičajno zmes groze in olajšanja, ki jo je doživel pred 55 leti. Dehidrirani in s praznimi želodci so polovili nekaj ptic, se odžejali z njihovo krvjo in za silo nasitili z njihovimi jajci. Fantom je na Ati uspelo kar hitro vzpostaviti funkcionalno skupnost, v kateri so – v nasprotju z glavnimi junaki romana Gospodar muh Williama Goldinga, ki jih odsotnost odraslih pahne v divje, krvoločno nasilje – relativno mirno, preudarno in organizirano preživeli petnajst mesecev. Ustvarili so nekakšno komuno z vrtom, v izdolbenem hlodu so hranili deževnico, zgradili so telovadnico z »utežmi« in igrišče za badminton, vseh 15 mesecev so tudi skrbno pazili na ogenj, da jim ni nikoli ugasnil. Sonce in luno so pozdravili s pesmijo in molitvijo, iz lesa, lupine kokosa in nekaj žičk s čolna so si naredili kitaro. V »kuhinji«, na vrtu in straži so delali v parih.