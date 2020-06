V preiskavi, ki še vedno teče, so se znašli Jadon Sancho, Achraf Hakimi (oba Borussia Dortmund), Weston McKennie (Schalke) in Marcus Thuram (Mönchengladbach), ki so vsak na svoj način izrazili podporo umrlemu Američanu ter nestrinjanje z rasno diskriminacijo in splošno neenakostjo v družbi. Po besedah Lorenza za kršenje pravil ob zapisanem političnem sloganu na majicah ne bodo kaznovani. »Niti najmanjšega dvoma ni, da se bo disciplinska komisija odločila preudarno, z občutkom in širšim kontekstom v mislih,« je besede predsednika komisije DFB zapisal Bild.

Zdrav razum pri odločitvi je zahteval tudi nemški zunanji minister Heiko Maas. Sancho, Hakimi in McKennie so na majicah nosili podobne napise in zahtevali pravico za Georga Floyda, ki je umrl za posledicami zadušitve v policijskem postopku v Minneapolisu, kar je sprožilo številne proteste v ZDA in po svetu. Thuram je ob zadetku protestiral s klečanjem na enem kolenu, podobno kot je to storil igralec ameriškega nogometa Colin Kaepernick med ameriško himno leta 2016, zaradi česar nikoli več ni zaigral v ligi NFL. Po navedbah Bilda se nekateri klubi zavzemajo za spremembo pravila, ki je v veljavo stopilo v sezoni 2014/15, ki kaznuje vse politične zapise ali druga izražanja na oblačilih nogometašev v nemškem prvenstvu.