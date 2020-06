Policija je park Lafayette, v katerem se že desetletja zbirajo protestniki, zagradila z visoko ograjo iz žice in protestniki so malce dlje od Bele hiše, kot so bili doslej. Uvodoma so mirno protestirali in tako kot drugi po ZDA zahtevali pravico za Georgea Floyda, ki ga je pred tednom dni med aretacijo v Minneapolisu zadušil policist.

Večina protestnikov je celo pazila na maloštevilne, ki so skušali s provokacijami opozoriti nase ali izzvati policijsko posredovanje. Po nastopu policijske ure je ob ograji ostalo le še nekaj sto ljudi, ki so zmerjali oddaljeni kordon policije in vojske okrog Bele hiše.

Trump je v torek vpoklical okoli 700 pripadnikov 82. zračne divizije ameriške vojske, ki so jih namestili v dve vojaški bazi blizu prestolnice za morebitno posredovanje po ulicah Washingtona. Pentagon ima v pripravljenosti za mobilizacijo še okoli 1400 vojakov oboroženih z bajoneti in drugo opremo.

Protesti so se nadaljevali v Miamiju, Los Angelesu, Chicagu, Richmondu, Atlanti in številnih drugih mestih, ki so razglasila policijske ure. V Zahodni Virginiji pa so odpustili policista, ki je na družbenih medijih objavil namero streljanja na protestnike in željo, da se vozi čez njih z avtomobilom, dokler ta ne bi "crknil".

George Bush mlajši podprl proteste proti policijskemu nasilju Nekdanji predsednik ZDA George Bush mlajši je v torek opozoril na problem rasizma v ZDA in dejal, da mu je surova zadušitev temnopoltega Georgea Floyda v Minneapolisu s strani policista povzročila veliko bolečino. Izrazil je podporo protestom, ki so izbruhnili ne le po ZDA ampak tudi po vsem svetu. Obenem pa je obsodil nasilje na protestih. Bush je dejal, da se doslej ni oglasil, ker meni, da ni trenutek za njegova predavanja, ampak za poslušanje. Vendar pa mora opozoriti na to, da se številne temnopolte Američane še vedno nadleguje in ogroža v njihovi lastni domovini. "Doktrina in navade rasne nadvlade, ki je nekoč skoraj razdvojila državo, jo danes še vedno ogroža," je sporočil Bush mlajši. Izrazil je podporo protestom, a obenem obsodil nasilje, ker "ropanje ni osvobajanje, uničevanje pa ni napredek". Do trajnega miru je mogoče priti le na miroljuben način, vendar pa ga ne bo brez resnično enake pravice za vse. Bush razume, da so skrbi, ki se izražajo na protestih, globoko ukoreninjene.

Upokojeni častniki ZDA proti pošiljanju vojske nad protestnike Upokojeni visoki častniki ameriške vojske izražajo nasprotovanje ideji predsednika ZDA Donalda Trumpa, da nad protestnike proti policijskemu nasilju pošlje vojsko. Aktivni častniki na drugi strani idej in dejanj vrhovnega poveljnika ne morejo kritizirati, ampak lahko le ubogajo ukaze.