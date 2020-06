Na področju športa se je na pristojnem ministrstvu dodatno zapletlo. Prejšnji teden smo poročali, da bo direktorica direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Poljanka Pavletič Samardžija na željo ministrice Simone Kustec razrešena s položaja. Kot vršilka dolžnosti naj bi jo na zaupanje ministrice zamenjala Mojca Doupona s fakultete za šport, a napovedane zamenjave ni bilo. Ko smo na pristojno ministrstvo naslovili vprašanje, kakšne so kratkoročne in dolgoročne usmeritve nove direktorice, nam je svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Gerkeš pojasnila, da direktorat ostaja v rokah Poljanke Pavletič Samardžija.

Ob nenadnem zasuku v napovedani kadrovski spremembi se postavlja več vprašanj. Zakaj Mojca Doupona ni zasedla predvidenega položaja direktorice direktorata na MIZŠ in zakaj ni bila razrešena Poljanka Pavletič Samardžija? Ali pomeni neimenovanje nove direktorice direktorata nezaupnico pristojni ministrici, ki spada v kvoto stranke SMC? Kakšno je mnenje ministrice o aktualnem dogajanju in kakšno je sodelovanje ministrstva z državnim sekretarjem za šport v kabinetu predsednika vlade Marjanom Dolinškom? Za dodatna pojasnila smo se prav s temi vprašanji obrnili na vodjo službe za odnose z javnostmi na MIZŠ Petro Mišič, ki je v skopem odgovoru zapisala, da »vlada o nekaterih gradivih tudi zaradi obsežnosti dnevnega reda ni odločala, kar je povsem običajno«. Po prošnji za dodatna pojasnila nam je Petra Mišič po telefonu med drugim dejala, naj o sodelovanju z Marjanom Dolinškom vprašamo državnega sekretarja v vladnem kabinetu, odgovori na naša vprašanja pa so ostali nepojasnjeni.

Tovrstna netransparentna komunikacija ministrstva za izobraževanje, znanost in šport nazorno kaže podcenjujoč odnos pristojnega ministrstva ter tudi države do športa. V zadnjih tednih smo namreč večkrat poročali o stanju v slovenskem športu, ki se je znašel v najtežjem položaju v času slovenske samostojnosti, kot tudi o razprtijah na sedežu Olimpijskega komiteja Slovenije, najvišji organizaciji civilnodružbene sfere na področju športa. Za mnenje o aktualnem dogajanju smo želeli vprašati tudi Poljanko Pavletič Samardžija, a je po naših informacijah na dopustu, ki bi ji ga moral odobriti vodja kabineta Aleš Vidmar, sicer desna roka ministrice Simone Kustec. Zgodba kaže na precejšnjo zmedo na športnem ministrstvu, ki se posledično prenaša na celoten slovenski šport.