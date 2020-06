Tihotapljenje drog v času pandemije: Prodaja mamil brezstična in na dom

Evropski tihotapci drog so se pandemiji prilagodili, uvedli so brezstično prodajo mamil, dostavo na dom, poiskali so nova, inovativna skrivališča za pošiljke. Slovenec je tako drogo, vredno osem milijonov evrov, domnevno skril kar med pice. Drog v Evropi med krizo ni primanjkovalo.