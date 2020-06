Letala F-16 niti dejansko niti simbolno nimajo nobene zveze s pandemijo. Prelet ameriških letal je zgolj demonstracija slovenskega zavezništva z ZDA. Ali bolje rečeno slovenske podrejenosti svetovni imperialni sili. Podrejenost, ki jo je demonstriral že Šarec, z opredeljevanjem za ameriškega kandidata v venezuelskih državljanskih trenjih. Pod Janševo vlado lahko pričakujemo, da se bodo vilenske izjave podpisovale kot po tekočem traku.

Janšev adjutant Pahor bo pogosto na letih za Washington hitel slovenski snahi v Belo hišo poljubljat roko. Do Trumpa seveda ne bo prišel. Če bo imel srečo, bo med Melanijo in Pahorjem prišlo do kratkega dialoga v slovenščini, kar bo čisto dovolj za nahranitev slovenskih medijev za kakšen teden. Kakšna »fotka« za Pahorjev instagram bi seveda bila čista zmaga.

Ne zamerite mi, a malo me daje nostalgija. Čisto drugače je bilo nekoč, ko je naš pokojni predsednik potoval v tujino. Vedno je vstopal skozi velika vrata, naj je šlo za Kalkuto, Moskvo, Washington, Kuala Lumpur, Bonn ali Vatikan (in drugo). Za svetovne voditelje je bil prestiž, če so se lahko slikali s Titom.

Rado Krušič, Žalec