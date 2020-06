Ko nas vlada in mediji obveščajo, kakšne težave imamo s korono, ker ni denarja za maske, opremo, s pomanjkanjem primernih prostorov za dodatno osebje in še, pa gredo junaki v zrak in tam zapravljajo davkoplačevalski denar (iz svojega žepa, sem prepričan, da ne bodo dali). Obenem nas obveščajo, kako se je zmanjšala onesnaženost zraka, ker tudi letala ne letajo – našim letalcem pa kot da to ni všeč in bodo v zahvalo borcem proti koroni še malo posvinjali zrak. Prepričan sem, da bi svojo zahvalo lahko pokazali na veliko bolj koristen način. Stroške letenja bi lahko podarili organizacijam, ki se borijo proti koronavirusu, za nakup opreme, aparatur in drugo in mediji bi to potezo prav tako z veseljem sporočili državljanom. Ne pa da zapravljajo denar za umazano letenje po zraku. Nas bo kdaj srečala pamet?

Anton Potočnik, Dobrova