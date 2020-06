Evropske delnice so na krilih predloga Evropske komisije o 750 milijard evrov vrednem skladu za okrevanje, kar je več od prvotnega nemško-francoskega predloga, teden pričele močno v zelenem. Največ sredstev, približno 80 milijard, naj bi dobili Španija in Italija, ki ju je koronavirus najbolj prizadel. Madžarski predsednik Orban je hitro opozoril, da bodo največ nepovratnih sredstev dobile ravno najbolj premožne regije v Evropi. Vendar pomoč Italijanom, Špancem ali Grkom politiki iz drugih držav EU pri svojih državljanih precej lažje upravičijo pod pretvezo humanitarne katastrofe. To je takoj zmanjšalo negotovost na kapitalskih trgih glede trdnosti EU in evroobmočja, kar se je odrazilo za znižanju pribitkov bolj tveganih državnih obveznic glede na nizko tvegane nemške. Za dober začetek tedna je poskrbela tudi objava o precejšnjem izboljšanju pričakovanj v maju med nemškimi podjetji. Še pomembneje, razlika med pričakovanji in trenutnimi gospodarskimi razmerami je porasla najbolj v zgodovini, kar nakazuje na močno okrevanje globalnega gospodarstva v preostanku leta. Omenjeno je skupaj z nadaljnjim sproščanjem omejitev v Evropi dvignilo tudi tečaje evropskih bank. Poleg tega je napoved španske vlade, da od julija načrtujejo odprtje turizma za tujce, vnesla optimizem glede podjetij, ki so kakorkoli povezana s turizmom. Tako je delnica španskega hotelirja Melia Hotels International v ponedeljek porasla za skoraj 27 %.

Japonska vlada je napovedala nov sveženj ukrepov v višini 1.100 milijard dolarjev. Skupaj s prvim paketom bo Japonska za boj proti posledicam koronavirusa namenila izjemnih 40 % BDP oziroma skoraj 2.200 milijard dolarjev, kar je približno toliko kot ZDA, pri čemer je ameriško gospodarstvo okvirno petkrat večje od japonskega.

Kitajski ljudski kongres je pretekli teden potrdil predlog zakona o nacionalni varnosti v Hongkongu, kar med drugim omejuje možnost upora in teženj po avtonomiji med tamkajšnjimi prebivalci. Državni sekretar ZDA Mike Pompeo je posledično ameriškemu kongresu sporočil, da Hongkong, ki predstavlja most med Kitajsko in zahodnim svetom, nima več visoke stopnje avtonomije, kar bi lahko močno vplivalo na prihodnje trgovinske odnose z ZDA in ogrozilo status Hongkonga kot enega od finančnih centrov v Aziji. Po drugi strani se kitajska podjetja, ki že kotirajo na ameriški borzi, zaradi pritiska ameriških regulatorjev po vzoru Alibabe odločajo za javne prodaje delnic tudi na hongkonški borzi.

Kitajski ponudnik video igric NetEase in drugi največji kitajski spletni trgovec JD.com naj bi na ta način zbrala približno 5 milijard dolarjev, o podobnem koraku pa naj bi razmišljal tudi Baidu, največji kitajski spletni iskalnik.

Umirjanje negotovosti je ob poplavi dolarjev pomembno vplivalo na upad vrednosti dolarja glede na evro in s tem nižjo donosnost ameriških delnic. Onkraj luže je v senci protestov ostalo poročilo podružnice ameriške centralne banke v Dallasu, ki je pokazalo, da je med brezposelnimi, ki se maja niso želeli vrniti v službe, kar 43,3 % kot razlog izpostavilo radodarna nadomestila za brezposelnost.