Petnajst let po smrti Glenore Delahay so njeno truplo končno lahko položili k večnemu počitku. 98-letnica je namreč umrla že leta 2004, a je njeno truplo naslednjih petnajst let ležalo v zamrzovalniku vnukinje. Ta je namreč po babičini smrti še kar naprej unovčevala njene čeke socialne pomoči, skupno za nekaj manj kot 170.000 evrov. Prejšnji teden so Cynthio Black aretirali zaradi goljufije in oskrunitve človeških ostankov.

Februarja lani sta ženski ob kupovanju zapuščenega posestva v zamrzovalniku stranskega poslopja hiše v Dillsburgu našli posmrtne ostanke. Preiskava DNK kosti pensilvanske policije je najprej pokazala, da gre za truplo maja 1906 rojene Glenore Delahay, nadalje še, da je po smrti leta 2004 v zamrzovalniku pristala s pomočjo svoje vnukinje. Ta je po aretaciji prejšnji teden povedala, da je družina po njeni smrti za preživetje še vedno potrebovala socialno pomoč, ki jo je od države prejemala babica. Truplo je stlačila v zamrzovalnik v klet, čeke pa še naprej unovčevala. V devetih letih je po podatkih policije neupravičeno pridobila 167.000 evrov, tri leta po smrti je babico celo preselila s seboj v drug kraj ter z njenim denarjem pokrila hipoteko. Ko se je preselila še drugič, pa je na kosti v skrinji očitno pozabila, saj skrinje ni odpeljala s seboj.

Zgodba spominja na primer iz Hrvaške, kjer so prav tako februarja lani v zamrzovalni skrinji družinske hiše v Medžimurju našli truplo 23-letne Jasmine Dominić. Umorila in v skrinjo zaprla naj bi jo že leta 2000 njena sestra Smiljana Srnec, ki pa obtožbe vztrajno zanika.

Američanke Blackove policija sicer ni obtožila povzročitve smrti babice, ki naj bi umrla po naravni poti. tak