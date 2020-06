Gornjeradgonski policisti so po osmih mesecih preiskave odkrili 46-letnega moškega z območja Lenarta, ki je po njihovem lani z železnimi palicami, privezanimi ob stebla koruze, v Pomurju poškodoval 11 kombajnov in s tem kmetom povzročil za okoli 66.000 evrov škode.

Kot je danes povedal komandir policijske postaje Gornja Radgona Aleksander Kreslin, osumljenec dejanja ne priznava in je na prostosti. Storitev kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari mu dokazujejo na podlagi sledi, najdenih na kraju dejanj, ter analize nacionalnega forenzičnega laboratorija, kjer so dokazali, da je ovadeni osumljenec dejansko storilec, je povedal Kreslin.

Do pet let zapora

Na državno tožilstvo so tako policisti poslali 11 poročil v dopolnitev kazenskih ovadb. Za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari je za posamezno dejanje zagrožena denarna kazen oziroma zapor do dveh let, če bo tožilstvo dejanja obravnavalo kot združeno kaznivo dejanje, pa je zagrožena kazen do pet let zapora.

Ovadbe se nanašajo na škodo, povzročeno lani, podobnih dejanj iz prejšnjih let pa policistom ni uspelo raziskati. Omenjeno materialno škodo so priglasili oškodovanci ob prijavah.

Hišne preiskave pri osumljencu ni bilo, policisti pa menijo, da je motiv dejanj »bolj ali manj maščevanje oziroma škodoželjnost osumljenca«.

Policisti so sicer kmetom obljubili, da bodo poskušali letos s preventivnimi in represivnimi aktivnostmi preprečiti taka kazniva dejanja, veliko pa lahko pri tem storijo tudi oškodovanci sami, je še povedal Kreslin.