Ni skrivnost, da je Lautaro Martinez glavna prestopna tarča Barcelone v letošnjem poletnem prestopnem roku. Katalonci od nakupa 22-letnika niso odstopili navkljub koronakrizi, ki je v zadnjih mesecih ohromila nogomet. Še več, po poročanju španskega športnega dnevnika Sport sta obe strani zdaj dosegli osebni dogovor. Napadalec se je ob privoljenju Interja dogovoril za petletno pogodbo, ki mu bo letno prinesla 12 milijonov evrov.

Zadnjo besedo bo vseeno imel Inter, ki se bo zdaj moral usesti za mizo s španskimi prvaki in doreči višino odškodnine. Milančani naj bi od Barcelone zahtevali najmanj 80 milijonov evrov in še nekaj njihovih igralcev, kar je bistveno več od 60 milijonov evrov, kolikor so za Martineza pripravljeni odšteti na Camp Nouu.