Bratuškova je v izjavi po seji izvršnega odbora zatrdila, da so v stranki vedno za dogovarjanje in sodelovanje, kar da so pokazali tudi v času korona krize, ko so podprli kar nekaj predlogov vlade. Takšno sodelovanje in podporo predlogom, ki bodo v dobro države in ljudi, napovedujejo tudi v prihodnje.

Predsednica SAB je pojasnila, da je govorila z Janšo tudi o sporazumu. Na vprašanje, ali se odločitev stranke lahko spremeni, je odgovorila, da sklepov ne spreminjajo iz dneva v dan.

»Če smo pošteni, sam predlog sporazuma sploh ni tako slab, pač pa so zelo slabe okoliščine okoli sporazuma. Preveč je napak, delitev in razdorov, ki jih vlada, Janša in koalicija ustvarjajo v družbi. Nas tu zraven ne more biti,« je pojasnila Bratuškova.

Po njenih besedah se ne ukvarjajo s tem, za koga je to razočaranje, ampak peljejo svojo politiko. »Jasno nam je, kaj želimo, kaj smo obljubili našim volivcem. To delitve, razdori in diskreditacije, ki jih izvaja ta vlada, vsekakor niso. Tega ne bomo nikoli podpirali,« je poudarila predsednica SAB. Po njenih navedbah ima vlada sicer še vedno možnost pokazati, da dobre stvari oz. predloge SAB podpira, ne glede na to, da sporazuma ne bodo podpisali.

A tudi če bo vlada to večkrat pokazala, po besedah Bratuškove za zdaj ni možnosti, da bi še enkrat razmišljali o morebitnem formalnem sodelovanju.

Janša je v četrtek pojasnil, da je koalicija strankam opozicije poslala vabilo za sodelovanje pri sprejemanju pomembnih odločitev za prihodnost Slovenije. Po njegovih navedbah gre za neke vrste obnovitev oz. vzpostavitev sodelovanja med vlado in opozicijo, podobno Partnerstvu za razvoj iz mandata 2004-2008.

Podpis sporazuma je takoj napovedala le SNS, medtem ko je Bratuškova ob prejemu predloga koalicije pojasnila, da o tem odločajo organi stranke. Druge opozicijske stranke, torej LMŠ, SD in Levica so podpis sporazuma o sodelovanju z Janševo vlado takoj zavrnile. Tudi te stranke so med razlogi za to navedle zlasti Janševe poteze.

Bratuškova pa je danes spomnila, da niso v SAB odgovorni za to, da je danes na oblasti Janševa vlada. Nismo mi razdrli prejšnje vlade in nismo šli v nov objem," je dejala.