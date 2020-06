Policisti so omenjena moška opazili na območju občine Tabor. Eden od njiju je bil oborožen z dolgocevnim orožjem in ker ni kazalo, da bi šlo za lovca, so z moškima opravili postopek.

V postopku so policisti ugotovili, da sta moška na travniku ob gozdu nastavila past in v večjo kovinsko kletko ujela okoli dva meseca staro lisico ter jo nameravala ustreliti z močnejšo zračno puško.

Policisti so zasegli orožje, naboje in kovinsko kletko, lisičko pa spustili na prostost. Oba bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega lova, za kar je zagrožena denarna kazen ali zapor do enega leta.