Tožilska stran je prepričana, da so podani vsi dokazi za uboj Žana Kreslina in tri poskuse uboja, do katerih je prišlo maja 2018 na domu Tomićevih v Krčevini pri Ptuju, ko je četverica želela obračunati z obdolženčevim sinom Žanom Tomićem.

Po mnenju Šeruga Sagadinove nikakor ni dvoma, da so napadalci prišli do hiše in začeli z razbijanjem avtomobila, nato pa skušali priti tudi do sina, a bi po njenem zadoščali že streli v zrak z balkona, saj so se napadalci po njih že obrnili in pričeli bežati.

Prepričana je, da je dovolj dokazov o tem, da je obdolženi po strelih z balkona na četverico streljal tudi z dvorišča in to med bežanjem vseh štirih, saj je usodni strel Kreslinu in poškodbo še enega od napadalcev Kristijana Pfajferja povzročil s streljanjem v hrbet, ko so ti bili že na cesti.

"Ker ni znakov, ki bi opravičevali silobran, tudi njegova prekoračitev ni mogoča," je menila tožilka in že vnaprej izrazila nestrinjanje s poznejšim predlogom obrambe, da bi, če bi se sodišče odločilo za obsodilno sodno, kaznivo dejanje prekvalificirali v to veliko milejšo obliko.

Tožilka je tudi spomnila, da izvedenci psihiatrične stroke pri Tomiću niso ugotovili nobene bistveno zmanjšane prištevnosti, zato ni mogoče govoriti o uboju na mah. Edina olajševalna okoliščina je po njenem bila prestrašenost, ker pa obdolženi doslej še ni bil kaznovan za podobna kazniva dejanja in je dalj časa bil pod stresom zaradi groženj sinu, je predlagala nekaj milejše kazni od najvišjih, ki jih določa kazenski zakonik.

Za uboj je sodnemu senatu pod vodstvom sodnika Marjana Strelca predlagala izrek zapora v višini devet let in šest mesecev, za poskus uboja oškodovanca, ki ga je zadel, pet let, za ostala dva poskusa uboja pa dve leti in štiri mesece ter dve leti. Sodišču je predlagala izrek enotne kazni 18 let zapora ter podaljšanje pripora zaradi ponovitvene nevarnosti.

Obramba, ki sta si jo danes delila zagovornica po uradni dolžnosti Urška Graj Gselman in odvetnik Damijan Donko, slednji ga je zastopal večji del procesa, a mu je Tomić pred koncem najprej odvzel, nato pa vrnil pooblastila, je prepričana v obdolženčevo nedolžnost in pričakuje oprostilno sodbo.

Po mnenju zagovornikov so bili napadalci plačani, da obračunajo z njegovim sinom in če ne bi bilo njegovega očeta, bi se zanj lahko končalo tragično. Kot trdi obramba, Tomić nikoli ni streljal z dvorišča, prav tako naj bi izvedenci psihiatrične stroke pričali o stresnem življenju obdolženega, ki je precej zaščitniški do sina.

Da se ima vsak pravico braniti in ima pravico braniti drugega, če je ogroženo njegovo življenje, zato je v nesrečnem primeru po njihovem zagotovo prišlo do silobrana. Donko je spomnil še na težave obdolženega z vidom, zaradi kateri ni mogel streljati usmerjeno in natančno. Po njegovem ni šlo za kaznivo dejanje, pač pa prej za pogumno reakcijo očeta. Glede na to, da je pravičnost nad pravom, je dodal, pričakuje oprostilno sodbo.

Tomić je povedal zgolj še to, da je šlo za samoobrambo, da ni imel nikogar namena ubiti in da mu je za dogodek žal. Za očitana kazniva dejanja pa se ne počuti krivega. Oškodovani Pfaifer je sodišču dejal, da še danes čuti posledice dogodka, predlagana zaporna kazen pa se mu glede na smrt Kreslina zdi veliko prenizka.