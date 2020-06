»Naša anketa je potrdila to, kar nam člani vsakodnevno sporočajo. Situacija je zares kritična, upad naročil pa se predvideva tudi v prihodnjih mesecih. Je pa spodbudno dejstvo, da bo veliko naših članov lahko koristilo državno pomoč,« je poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh.

Velik upad naročil v prihodnjih mesecih

S problemom upada naročil se bo tudi v prihodnjih mesecih soočalo kar 91 odstotkov vprašanih. V prihodnjih treh mesecih naj bi v primerjavi z enakim obdobjem lani imela skoraj četrtina vprašanih (23 odstotkov) upad naročil med 20 in 30 odstotkov. Nekaj manj, 22 odstotkov, jih ocenjuje, da jim bodo naročila upadla za več kot 50 odstotkov. Skoraj petina ali 18 odstotkov bo imela upad naročil med 30 in 40 odstotkov. 14 odstotkov vprašanih bo imelo od 10- do 20-odstotni upad naročil, prav tolikšen odstotek vprašanih pa jih ocenjuje, da bo upad naročil med 40 in 50 odstotkov. Manj kot 10-odstotni upad naročil v prihodnjih treh mesecihnaj bi imelo zgolj devet odstotkov vprašanih.