Številni nogometaši po smrti Afroameričana Georgea Floyda v teh dneh na različne načine izražajo nestrinjanje nad brutalnim ravnanjem ameriške policije in vseprisotnim rasizmom onkraj Atlantika. V Nemčiji sta pozornost vzbudila člana Borussie Dortmund Jadon Sancho in Achraf Hakimi, ki sta imela na majicah pod dresom zapisano sporočilo »pravica za Georgea Floyda«, isti slogan pa je na traku na roki imel zapisan tudi branilec Schalkeja Weston McKennie.

Na spolzkem terenu se je zdaj znašla Fifa. Ta nogometašem med tekmami namreč prepoveduje prikazovanje sloganov in podob, ki so politične, verske ali osebne narave. V izjavi, ki jo je posredovala javnosti, je med drugim zapisala, da v celoti razume občutke in pomisleke, ki jih glede na tragične okoliščine primera George Floyd izražajo številni nogometaši, a obenem vodstva tekmovanj tudi opozorila, da morajo upoštevati njihove predpise. Ob tem je sicer dodala, da pri preučevanju morebitnega kršenja pravil uporabijo zdrav razum in upoštevajo dane okoliščine. »Fifa se je že nič kolikokrat izrekla proti kakršnikoli obliki rasizma in diskriminacije, v zadnjem obdobju pa smo še zaostrili lastna disciplinska pravila, v upanju, da izkorenini takšno vedenje,« so še zapisali pri Fifi.