Roman Glaser že več kot štiri leta ni predsednik uprave Perutnine Ptuj. Kriminalisti se še zmeraj ukvarjajo z najbolj razvpitimi posli z njegovim podpisom. V teh dneh so zoper Glaserja in sodelavce spisali novo kazensko ovadbo. Temelj kriminalističnih očitkov je revizija, katere vsebino smo v Dnevniku razkrivali že davnega avgusta 2012.

Tedanji predsednik uprave Perutnine Ptuj (PP) je 26-milijonski nakup Merkurjevih delnic utemeljil z željo po odprtju restavracij v Merkurjevih trgovskih centrih. Revizorji družbe BDO Revizija so odkrito podvomili v ta argument, saj za izvedbo projekta ni bilo potrebe po nakupu petih odstotkov delnic Merkurja. Poleg tega Perutnina ni zatem odprla niti ene takšne restavracije.

Izluščila se je utemeljena domneva, da je bil v ozadju kupoprodaje interes večjih delničarjev Perutnine Ptuj, zlasti Holdinga PMP v lasti menedžmenta ptujske prehrambene skupine. Na ta način je namreč obvladoval višji odstotek glasovalnih pravic. Poleg tega je bila Perutnina Ptuj zgolj formalni lastnik delnic Merkurja. S posebno pogodbo se je namreč Glaser dogovoril s tedanjim predsednikom uprave Merkurja Binetom Kordežem, da bo vse Merkurjeve glasovalne pravice v ptujski družbi obvladovala kar uprava Perutnine Ptuj.

Zaradi teh poslov in dogovorov so kriminalisti Glaserja in preostale tedanje člane uprave Perutnine Ptuj utemeljeno osumili kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Merkurju naj bi pridobili štiri milijone evrov protipravne premoženjske koristi. Glaser naj bi sklenil pogodbo, čeprav je vedel, da nakup delnic ni bil potreben ter da je bila poštena oziroma ekonomsko upravičena cena bistveno nižja od pogodbene cene. Kordež in tedaj z Merkurjem povezane odgovorne osebe so utemeljeno osumili pomoči pri storitvi navedenega kaznivega dejanja. »Preiskovalci NPU so pet od sedmih osumljenih že aprila letos kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic oziroma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti,« je sporočila policija.

Vodenje Perutnine Ptuj v eri Romana Glaserja že vrsto let zaposluje kriminaliste. Leta 2017 so opravili obsežno preiskavo, v kateri je bila rdeča nit poskus prevzema Perutnine prek Holdinga PMP, ki ga je tedaj lastniško obvladovala Glaserjeva uprava, v kateri so sedeli še Tone Čeh, Nada Krajnc in Milan Čuš. Domnevno protipravno premoženjsko korist so ocenili na več kot osem milijonov evrov. Tudi v tisti preiskavi so kriminalisti na vrh seznama spornih dejanj umestili posle iz decembra 2008 in februarja 2009, s katerimi je Perutnina postala lastnica skoraj 65.000 delnic Merkurja.