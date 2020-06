V Rusiji so v preteklem dnevu potrdili 8863 novih okužb, s čimer se je skupno število povečalo na 432.741. Rusija je tretja po številu okužb za ZDA in Brazilijo.

Nove okužbe sicer upadajo od sredine maja, ko so dnevno potrdili okoli 11.000 novih primerov. Ruske oblasti menijo, da je veliko število potrjenih okužb posledica množičnega testiranja, upadanje novih okužb in majhno število smrtnih primerov pa pomenita, da se država lahko začne vračati v ustaljene tirnice.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek sporočil, da bo preloženi referendum o ustavnih spremembah, ki mu bodo omogočile, da bo ostal na oblasti, 1. julija. Oblasti so prav tako sporočile, da bodo veliko vojaško parado, ki bi morala potekati ob dnevu zmage 9. maja, priredili 24. junija.

V Moskvi, ki je žarišče epidemije novega koronavirusa v Rusiji, so v ponedeljek sprostili omejitvene ukrepe, ki so veljali devet tednov. Odprle so se trgovine, prebivalci pa gredo lahko na krajši sprehod.

Putin se bo danes sestal s premierjem Mihailom Mišustinom, s katerim bosta govorila o ponovnem zagonu gospodarstva, ki so ga omejitveni ukrepi in padec cen nafte močno prizadeli, poročajo tuje tiskovne agencije.