Člani slovenskega centra PEN opažajo vse pogostejše napade tudi na novinarje, ki niso del programov Radiotelevizije Slovenije (RTVS). Opomnili so, da je RTVS javna ustanova izjemnega pomena za ohranitev in razvoj slovenskega jezika in kulture. "Novinark in novinarjev ne pojmujemo kot sovražnikov družbe, temveč kot ključne obveščevalce in oblikovalce javnega mnenja. Zagovarjamo kritičnost, a smo odločno proti vsem oblikam sovražnega govora, proti poniževanju, obtoževanju in vsakršnemu nagovarjanju k nasilju," so zapisali v sporočilu za javnost.

Opozorili so tudi na nevarnosti ukinitve obveznega rtv-prispevka. RTVS bi dejansko potreboval več sredstev, ki naj bi prihajala z naslova obveznih naročnin in tudi iz javnih sredstev, menijo.

"Zagovorniki ukinitve prispevka napadajo in obravnavajo pravzaprav samo dnevno informativni program RTVS, ki predstavlja zgolj deset odstotkov programa javne RTVS. Ostalih 90 odstotkov programa pa predstavljajo kulturne, izobraževalne, znanstveno informativne, dokumentarne, mladinske in otroške, verske in poljudno izobraževalne oddaje in programi narodnih manjšin," so našteli.