Učenec mariborske osnovne šole je potrjeno okužen z novim koronavirusom, sošolci 3. razreda in razredničarka bodo morali dva tedna ostati doma. »Z veseljem in ponosom razglasim Maribor za covid prosto cono,« je minuli četrtek sporočil Saša Arsenovič, župan Maribor. V mestni občini namreč novega potrjenega primera okužbe tedaj niso zabeležili že več kot 28 dni. Mariboru je ta naziv danes »odvzel« tretješolec Osnovne šole Ludvika Pliberška, ki je bil pozitivno testiran za okužbo s Sars-Cov-2.

To informacijo so ravnateljici šole Lidiji Todorović zjutraj razkrili v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Deček ni zbolel, temveč ima zgolj potrjeno okužbo, testirali pa so ga zato, ker je za novim koronavirusom zbolela njegova mati.

NIJZ je nemudoma opravil epidemiološko oceno, preveril izvedene ukrepe na mariborski šoli in pripravil navodila za roditelje. »Zaradi varnosti in da bomo vsi bolj mirni, pa smo se določili, da bo razred in razredničarka, kjer je bil učenec pozitiven, v karanteni. Starši učencev, bodo v kratkem dobili navodila glede izvajanja (14-dnevne) karantene. Vsi ostali učenci lahko obiskujejo šolo ob upoštevanju preventivnih ukrepov, kot je to bilo do sedaj,« je Todorovićeva sporočila na spletni strani šole. »Vsi si želimo, da naša šola ne bi bila prva, kjer se je pojavil posamičen primer, a smo že tukaj. Upoštevali bomo vsa navodila in priporočila ter se medsebojno obveščali, kot tudi do sedaj. Razumljivo je, da smo vsi zaskrbljeni, saj se le počasi navajamo na drugačen način življenja in dela, ki ga je povzročil virus in s tem postal del našega vsakdanjika.«

Izkušnje iz tujih držav kažejo, da je tveganje širjenja okužbe med otroci sorazmerno majhno, (osnovne) šole doslej tudi niso bila odmevnejša žarišča novega koronavirusa.