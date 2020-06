Urolog iz osrednje wuhanske bolnišnice Hu Weifeng je umrl minuli petek. Po poročanju kitajske državne televizije CCTV se je več kot štiri mesece zdravil zaradi covida-19 in s to boleznijo povezanih težav, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Hu je šesti zdravnik v tej bolnišnici, ki je umrl zaradi novega koronavirusa. Virus se je konec lanskega leta prvič pojavil prav v tem mestu v osrednjem delu Kitajske. Število okužb je naraščalo do sredine februarja, nato pa se je dramatično zmanjšalo, saj so kitajske oblasti virus v veliki meri ukrotile.

Po uradnih podatkih je v državi z 1,4 milijarde prebivalci za covidom-19 umrlo 4634 ljudi, kar je bistveno manj kot v nekaterih državah s precej manj prebivalci.

Iz osrednje bolnišnice v Wuhanu so v začetku februarja sporočili, da se je z novim koronavirusom okužilo 68 njihovih zaposlenih. Smrt njihovega kolega Li Wenlianga, ki je svoje zadnje dni dokumentiral na družbenih omrežjih, je sprožila ogorčenje nad vlado.

Oblasti so ukrepale proti 34-letnemu oftalmologu, ker je konec decembra opozoril kolege na virus. V Pekingu so ga sicer po smrti razglasili za nacionalnega mučenika, a v veliki meri zatrle nestrinjanje in kritike, ki jih je sprožila njegova smrt.

Drugi žvižgači iz osrednje wuhanske bolnišnice, med njimi direktor urgence Ai Fen, so za kitajske medije povedali, da so jih oblasti kaznovale, ker so o razmerah spregovorili javno.

Kitajske oblasti niso objavile celovitih podatkov o smrtnih primerih covida-19 med zdravstvenimi delavci, jih je pa najmanj 34 dobilo posthumno priznanje. Februarja so zdravstvene oblasti sporočile, da se je z novim koronavirusom okužilo 3387 zdravstvenih delavcev.