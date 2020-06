Kot so navedli, je Slovenija prek zavoda do 31. maja dobavila zaščitno opremo v vrednosti 54.375.170 evrov (brez DDV). Vsa zaščitna oprema, ki jo je zavod naročil, prevzel in predal Upravi RS za zaščito in reševanje, pa je bila strokovno preverjena in potrjena.

Od 14. marca do 31. maja je zavod podpisal 64 pogodb v skupnem znesku 184.002.232 evrov (brez DDV), v kar so vštete vse sklenjene pogodbe, tudi tiste, ki niso bile realizirane (stornirane).

Znesek aktualnih pogodb naročene zaščitne opreme na današnji dan pa po navedbah zavoda znaša 89.003.939 evrov (brez DDV), pri čemer je, kot dodajajo, treba upoštevati, da odprta naročila najverjetneje ne bodo realizirana v celoti.

Do 31. decembra letos mora sicer zavod nadomestiti artikle varovalne opreme, ki jih je z namenom zaščite in preskrbe zdravstvenega in drugega osebja pri obvladovanju epidemije, sprostil iz blagovnih rezerv ob začetku epidemije.

Ob tem so na zavodu za blagovne rezerve spomnili, da je vlada 14. marca na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije določila zavod za centralno nabavo zaščitne opreme za celotno Slovenijo. Državni logistični center Roje pa je iz centralnega skladišča zaščitne in reševalne opreme postal osrednji logistično-distribucijski center za zaščitna sredstva v državi.

»Včerajšnji prelet reaktivnih in turbopropelerskih letal v formaciji simbolizira uradni zaključek epidemije. V tem vidim priložnost, da se zahvalim sodelavcem na zavodu, osebju v zdravstvu, reševalcem, prostovoljcem in vsem drugim, ki so kakorkoli pomagali in doprinesli k temu, da smo skupaj premagali epidemiološko obdobje. Ni bilo enostavno, toda vesel sem, da smo to poglavje zaključili. Verjamem, da uspešno,« ob tem v sporočilu za javnost navajajo besede v. d. direktorja zavoda Tomija Rumpfa.